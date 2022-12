Confartigianato e Coldiretti donano una speciale statuina del presepe al vescovo Suetta

Imperia. Ha fatto tappa anche presso la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo l’iniziativa della Confartigianato e della Coldiretti che prevede il dono di una statuina artigianale del presepe. Il Vescovo monsignor Antonio Suetta ha infatti ricevuto l’opera di quest’anno, che raffigura un’imprenditrice simbolo delle aziende che operano nella cura e manutenzione del verde, direttamente dal presidente provinciale di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi, dal direttore di Confartigianato Barbara Biale e dal Responsabile del Settore Tecnico della Coldiretti, zona Ventimiglia e Sanremo, Fausto Noaro.

Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, nell’ambito del Manifesto di Assisi, è quello di aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente, ma anche del futuro. La statuina per il Presepe 2022 vuole raffigurare l’impegno per uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Inserire questa “nuova” figura, una florovivaista simbolo delle imprese impegnate nella cura emanutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, è un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita.

