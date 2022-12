Costa Smeralda diventa “palcoscenico galleggiante” del Festival di Sanremo: ogni sera un collegamento con l’Ariston

Liguria. Costa Crociere sarà protagonista a Sanremo per l’evento musicale più atteso dell’anno. Anche nel 2023, per il secondo anno consecutivo, una nave della compagnia battente bandiera italiana, Costa Smeralda, farà da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta con il Teatro Ariston.

Ogni sera Costa Smeralda ospiterà artisti straordinari, che con le loro performance coinvolgeranno il pubblico in vere e proprie feste, nel contesto unico della nave illuminata in rada di fronte a Sanremo. Il primo di questi artisti ad essere stato ufficializzato dalla Direzione Artistica è Salmo, che sarà a bordo sia nella serata di apertura, martedì 7 febbraio, sia in quella finale, sabato 11 febbraio. Gli altri artisti che andranno in scena su Costa Smeralda saranno svelati nel corso dei prossimi giorni.

