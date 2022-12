Croce Bianca di Dego a rischio chiusura: “Nessun candidato per il direttivo, mancano i volontari”

Dego. Croce Bianca di Dego a rischio chiusura per mancanza di volontari. A lanciare l’allarme è la stessa pubblica assistenza che chiede aiuto al Comune per risolvere il problema, “altrimenti – dicono – saremo costretti a gettare la spugna”.

C’è tanta preoccupazione, mista ad amarezza, nelle parole dell’attuale presidente Pino Sicco che da ben 17 anni è a capo dell’associazione. Oggi ha 70 anni e le energie sono meno, si augura quindi che qualcun altro si prenda l’onore e la responsabilità del suo ruolo, cosa che finora non è avvenuta. Il 25 novembre scorso, infatti, erano previste le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Croce Bianca di Dego, per la naturale scadenza triennale, ma ciò non è potuto avvenire a causa della mancanza di candidati. Il consiglio in carica ha così deciso di proseguire per altri 6 mesi prima di riproporre nuove elezioni. Se anche in questo caso non ci saranno candidature, la pubblica assistenza chiuderà, dopo decenni di servizio.

