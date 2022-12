Alle 14.30 di mercoledì pomeriggio presso la chiesa di San Rocco ad Arcola si svolgeranno i funerali di Alberto Lorenzetti noto, tra i ristoratori lericini, per aver creato, nel lontano luglio del 1977, il ristorante Pin Bon in località Canarbino. Concepito inizialmente come semplice e nostrana trattoria e gestito in collaborazione della moglie Maria Luisa Guidelli è diventato col tempo grazie alla competente ed esperta gestione del figlio Giorgio e della cognata Morena un ristorante di riferimento per gli amanti del buon pesce. Personaggio estroverso ed istrionico, molto legato alla famiglia e grande lavoratore, non ha mai voluto lasciare la sua amata Arcola che considerava il più bel borgo della liguria. Ora, al timone del locale, famoso per la sua splendida vista sul golfo, c’è l’adorato nipote Andrea animato dallo stesso entusiasmo dei nonni Alberto e Luisa, veri pionieri della buona tavola e dei buoni sentimenti di una volta.

L’articolo E’ morto Alberto Lorenzetti, creatore dello storico ristorante Pin Bon proviene da Citta della Spezia.

