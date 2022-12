Eccellenza, Imperia. Bocchi carica i suoi dopo il 2-0 all’Albenga: “Vincere deve diventare una costante”

Imperia. E’ l’Imperia di mister Bocchi a conquistare la “sfida delle sfide”, il derby contro gli ingauni dell’Albenga. I nerazzurri, guidati dal giovanissimo neo acquisto Cassata, soffrono in campo ma la sbloccano sotto la porta dei propri ultras, raddoppiando e chiudendo il match all’ultimo secondo con Minasso.

Questa partita, commentata così dall’allenatore imperiese: “E’ stata fondamentale per diversi motivi, riscattarci per la sconfitta col Forza e Coraggio, che ci pesa moltissimo, e recuperare punti importanti per la classifica. Dobbiamo attenuare il nostro distacco: vincere questo derby accresce il nostro morale. Ho parlato chiaro ai miei ragazzi: sono una rosa di calciatori che potrebbero essere in categorie superiori, anche al posto di quelli dell’Albenga. Averli battuti potrebbe innescare una striscia positiva per l’avanzamento del campionato e della Coppa Italia”.

» leggi tutto su www.ivg.it