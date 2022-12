Feste natalizie, al Galata Museo del Mare mostre temporanee e attività per famiglie

Genova. Dal 26 dicembre e fino al 6 gennaio, il Galata Museo del Mare propone un ricco calendario di attività per adulti e ragazzi alla scoperta del Museo e insieme allo staff dei Servizi Educativi.

Visite guidate “A spasso per il Museo con Geronimo Stilton”, a bordo del sommergibile Nazario Sauro e laboratori artistici per bambini dai 6 anni in su, sono le proposte riservate alle famiglie. Mostre temporanee e 4 piani di allestimenti permanenti completano l’offerta del Galata Museo del Mare durante le festività natalizie.

