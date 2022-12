Genova. Il MEI, Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, propone per le vacanze di Natale laboratori per bambini dai 5 anni in su.

Lunedì 26, mercoledì 28, giovedì 29 dicembre dalle 15:00 alle 16:30, i giovani partecipanti con le loro famiglie, potranno prendere parte a “Ricette fantastiche”, attività dedicata alla scoperta delle numerose ricette e tradizioni gastronomiche nate in Italia ed esportate nel mondo, grazie ai circa 30 milioni di italiani emigrati dalla fine dell’800 ad oggi.

