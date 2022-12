Funivie, cassa integrazione estesa per un anno. Benveduti: “Condividere strada per un futuro integrato al porto di Savona”

Savona/Cairo Montenotte. Per i lavoratori di Funivie sarà estesa la cassa integrazione per un anno. E’ il contenuto dell’emendamento del deputato della Lega Francesco Bruzzone che arriverà nei prossimi giorni alla Camera in Commissione Bilancio, col parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La proposta presentata prevede anche la semplificazione l’attività commissariale.

