Questa mattina si è tenuto, in videoconferenza, l’incontro tra l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, rappresentata dall’assessore ai Trasporti Pubblici e sindaco di Filattiera Annalisa Folloni (delegata anche per la sindaca di Carrara, Serena Arrighi), il Comune di Pontremoli, i vertici di Trenitalia e Ferrovie dello Stato e l’assessore regionale ai Trasporti Pubblici Stefano Baccelli. Sono state portate al tavolo tutte le problematiche scaturite dal taglio delle corse da e per Firenze, dalla soppressione del treno Pisa-Bergamo, dall’abrogazione delle fermate di sette corse presso la stazione di Filattiera e soprattutto dai mancati collegamenti che da Vezzano Ligure portavano in Lunigiana.

“Sia io che l’assessore Baccelli – commenta Annalisa Folloni – ci siamo lamentati non solo dei tagli e delle modifiche fatte ai trasporti su rotaia riguardanti il nostro territorio, e che stanno causando gravi disagi ai nostri cittadini, ma anche sul fatto che nessun sindaco e nessun rappresentante della Lunigiana, della Provincia di Massa-Carrara, che oggi mi ha dato mandato, e della Regione sia stato interpellato per affrontare insieme la modifica del nuovo orario entrato in vigore dall’ 11 dicembre; infatti, neppure l’ente a noi superiore era stato informato delle novità in atto. Ho ritenuto necessario richiedere un intervento di risoluzione che il direttore generale di Ferrovie dello Stato Buffoni, insieme a Trenitalia, si è impegnato a fornire. A breve si terrà un nuovo incontro in cui ci aspettiamo solo buone notizie, e se non sarà così ci batteremo ancora. Non siamo assolutamente disponibili, come territorio, a subire certe ingiustizie e a sentirci esclusi da quelle che sono le priorità della Lunigiana, e il trasporto pubblico è una di queste, importante per arginare lo spopolamento e per rilanciare il settore turismo”.

L’articolo Lunigiana, taglio alle corse dei treni. Unione Comuni: “Territorio va tutelato non penalizzato” proviene da Citta della Spezia.

