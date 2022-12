Natale, gli ucraini “invadono” la Regione e regalano a Toti un braccialetto fatto con l’acciaio di Mariupol

Liguria. Fuori programma natalizio questo pomeriggio durante la seduta di bilancio in Consiglio regionale. Una rappresentanza della comunità di profughi ucraini accolti a Genova ha “invaso” l’aula di via Fieschi intonando brani tradizionali, un modo per fare gli auguri e ringraziare la Liguria per la solidarietà dimostrata. Con loro anche padre Vitaly Tarasenko e alcuni bambini.

Dopo il primo canto Olah Sahaydak, rappresentante della comunità, ha donato al presidente Giovanni Toti un braccialetto prodotto in 100mila esemplari e realizzato con l’ultimo lotto di acciaio dell’acciaieria Azovstal di Mariupol, teatro di un assedio durato settimane.

