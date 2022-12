Natale, torna ‘Chiese in musica’: il 22, 27 e 28 dicembre tre concerti gratuiti alla Nunziata e a Struppa

Genova. Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19 tornano finalmente alcuni degli appuntamenti più amati delle Natale genovese, le “Chiese in musica”, una rassegna che dal 2017 fa delle chiese genovesi un auditorium dove la musica classica e quella contemporanea si incontrano.

“Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia – dice l’assessore al Commercio, alle Pro Loco e alla Tradizione Paola Bordilli – riusciamo finalmente a riportare in due delle chiese più belle della città la musica natalizia e non solo. Una commistione di sacro e contemporaneo eseguita da cori veramente eccezionali la cui performance sarà impreziosita proprio dalla location. La musica, da sempre, costituisce uno degli elementi più suggestivi del Natale, insieme alle luci e alle decorazioni. Non resta che augurarvi di godervi questi tre spettacoli che vi assicuro saranno veramente suggestivi ed eccezionali”.

» leggi tutto su www.genova24.it