Oss, i sindacati incontrano Gratarola e Giampedrone: “Chiesto ulteriore sforzo per non lasciare fuori 40 lavoratori”

Ricollocazione degli Oss di Coopservice, una nuova giornata di incontri, di preoccupazioni, di speranze. Si è tenuto questa mattina a Genova l’incontro, annunciato qui, tra i sindacati Cgil, Cisl, Uil regionali e provinciali e gli assessori regionali alla Sanità Angelo Gratarola e alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone. Come più volte detto in precedenza, il tema è sempre quello, ancora irrisolto: la ricollocazione di un centinaio di lavoratori alcuni dei quali considerati in esubero. Nelle scorse settimane Regione Liguria aveva annunciato la pubblicazione del bando tramite assunzione, sulla base del decreto Rossomando.

E nel contempo ha avviato un confronto con le strutture convenzionate per tentare di pianificare eventuali ulteriori assunzioni. “Siamo entrati nello specifico dei numeri – ha spiegato Marco Furletti, in rappresentanza della UIL – ed è emerso un fabbisogno di personale nell’ambito provinciale di 31 unità. Ai quali in aggiunta ci sarebbero altri 15 posti fuori regione. E’ un punto di partenza e nei prossimi giorni avremo anche un quadro più ampio rispetto alle condizioni di assunzione delle 31 unità. Non sappiamo quali saranno le condizioni contrattuali e solo una piccola parte verrà assunta a tempo indeterminato”. Per Furletti alcuni punti però rimangono in sospeso: “Il destino delle persone che non rientreranno nei primi 33 posti della graduatoria del concorso. Il bando è per gli ex Oss di Coopservice al quale però pensiamo parteciperanno circa 100 persone. Depurato da quelli che verranno assunti e dai 31 posti disponibili dalla ricollocazione avremo comunque circa 40 persone considerate in esubero”.

