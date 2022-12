Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco non fa regali di Natale e si aggiudica anche l’ultima gara del 2022: alle Piscine di Albaro i ragazzi di Sukno battono il Vouliagmeni per 14-7. Con questi tre punti Ivovic e compagni salgono a nove punti in quattro giornate e inseguono il duo Olympiacos-Barceloneta in testa a punteggio pieno.

