Rapallo: porto Riva, un market servirà a domicilio gli yacht in rada

Tra le caratteristiche del nuovo porto privato di Rapallo, anche un mini-market che servirà a domicilio, grazie a un veloce motoscafo, gli yacht alla fonda o chiunque avrà necessità di rifornirsi di generi commestibili o, a quanto pare, anche di piatti della cucina ligure (e non) confezionati. Tutti prodotti di grande qualità.

Esempi banali: una famiglia che su un cabinato alla fonda davanti a Paraggi decida, per un qualsiasi motivo, di rinunciare a raggiungere col proprio tender la costa per cenare al ristorante, telefoni al mini-market del porto Riva e ordini ciò che desidera. Oppure lo faccia dopo avere invitato a cena gli amici di una vicina imbarcazione in rada. Certamente nel porto Riva nulla è affidato al caso ed evidentemente le ricerche di mercato assicurano che la consegna a domicilio in motoscafo funzionerà.

