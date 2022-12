San Bartolomeo al Mare, il sindaco Urso stila un bilancio tra preoccupazioni e progetti. E uno sgurado alle prossime elezioni

San Bartolomeo al Mare. Il sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso ha stilato un bilancio, questa mattina, di quanto è stato fatto, di quanto c’è ancora da fare e delle sfide che aspettano il borgo nei prossimi mesi e non solo. Toccati gli argomenti della ciclovia Tirrenica, dei rifiuti, del sistema idrico con un occhio alla elezioni del 2024.

«E’ il primo anno in cui dopo la pandemia abbiamo degli spazi di manovra. Delle prime azioni si vedranno nell’immediato futuro. Le risorse economiche verranno usate per l’efficientamento di San Bartolomeo al Mare, sia per l’ordinario sia per lo straordinario. Le mie principali preoccupazioni riguardano Rivieracqua: da troppo tempo aspettiamo il collettamento di acque bianche e reflue. La notizia delle indagini sulla dottoressa Checcucci mi preoccupa perché era la persona che aveva dato più risposte nell’ultimo periodo e avevamo necessità di avere ulteriori informazioni sul raddoppio di questo importante sotto servizio e non vorremmo che i famosi “milioni di euro” stagnino ancora per troppo tempo. Dobbiamo dare risposte ai cittadini che ho il timore che la prossima estate sarà nuovamente difficile da affrontare» ha commentato il sindaco Urso.

