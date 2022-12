‘Santa’: restyling di Viale Rainusso, giù il velo

Termina il tempo delle parole – e su Viale Rainusso nel corso degli anni ne sono state spese moltissime – inizia quello delle realizzazioni. La presentazione del progetto di riqualificazione di Viale Rainusso, convocata dall’amministrazione all’Auditorium V.G. Rossi, raccoglie circa 80 persone fra residenti, “addetti ai lavori”, assessori e consiglieri. Il Sindaco Paolo Donadoni fa gli onori di casa salutando “un intervento necessario, nato da un’esigenza reale in un’area destinata a famiglie e bambini”. Il degrado del Viale era giunto ormai a un punto di non ritorno. Servivano scelte precise e Donadoni si dice certo di averle compiute. Scelte nel segno del “più”. “Più illuminazione al servizio dei pedoni e della viabilità stradale; più controllo con il monitoraggio dell’area; più verde mantenendo le alberature esistenti e ripiantumando quelle eliminate”.

Proprio il verde è stato uno dei punti più dibattuti, in città e in consiglio comunale, per il timore che prevalesse la logica del “taglio” a favore del mantenimento dei parcheggi. Niente di tutto questo: saranno tagliati altri 8 tigli ormai a rischio schianto – come precisa l’architetto Giuseppe Manca, responsabile del progetto – ma insieme ai 20 già eliminati e ai 4 aranci mancanti saranno ripiantumati fino a garantire la “capienza totale” di 62 tigli e 42 aranci disposti sulle due file. Il Sindaco sottolinea l’intenzione di acquisire Villa Carmagnola, col suo Parco, per poter completare quello che nella sua visione dovrà essere “un polmone verde in centro città”.

