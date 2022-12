Ventimiglia, in prognosi riservata il bimbo ferito in via Gallardi

Ventimiglia. É ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova e permane in prognosi riservata con diverse lesioni, ma è in condizioni stabili il bambino di 6 anni rinvenuto privo di sensi e ferito sull’asfalto davanti a casa, in via Gallardi a Ventimiglia.

Il piccolo si trovava insieme ai nonni che, dopo aver perso di vista il nipote, sono andati a cercarlo. Una volta trovato in gravi condizioni, i nonni lo hanno messo in macchina e portato fino in piazza della Costituente, nel centro cittadino, prima di avvisare i soccorsi. Quando il personale sanitario era arrivato sul posto, avevano trovato il bimbo in condizioni critiche, con un trauma a spalla e polso sinistro e un trauma polmonare. E’ stato intubato e trasferito in elicottero all’ospedale genovese in codice rosso di massima gravità.

» leggi tutto su www.riviera24.it