Via alla chiusura della galleria Fugona: disagi al traffico ad Altare

Altare. Al via i lavori di manutenzione della galleria Fugona, sulla Sp29. Dureranno fino a domani (21 dicembre). In questi due giorni il tratto sarà interdetto dalle 8:30 alle 19. Una situazione che nelle prime ore della mattina ha causato, come previsto, alcuni disagi al traffico.

“Lo sapevamo che sarebbe accaduto – commenta il sindaco di Altare Roberto Briano – questa mattina abbiamo avuto qualche difficoltà soprattutto con i mezzi pesanti, ma una volta coperti i semafori presenti nella zona industriale, la situazione è tornata sotto controllo. Speriamo che domani vada meglio”.

» leggi tutto su www.ivg.it