Videosorveglianza: altri 36milioni di finanziamento dal Ministero

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che, anche per l’anno 2022, sono disponibili fondi – pari a complessivi 36 milioni di euro – destinati a finanziare l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni.

Le richieste dei Comuni interessati devono essere presentate – entro il prossimo 31 dicembre – alla Prefettura territorialmente competente. Più in particolare, possono accedere all’erogazione del contributo – con un limite di 250.000 euro di finanziamento erogabile con risorse erariali – i Comuni, le Unioni di Comuni e le Associazioni di Comuni che, nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana, abbiano individuato l’installazione di sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Le richieste di finanziamento, dopo l’approvazione della Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, saranno valutate da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, secondo i criteri di ripartizione delle risorse previsti dall’apposito Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.

