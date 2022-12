Villa Imperiale, dal degrado alla rinascita: in arrivo un progetto di riqualificazione da 2 milioni

Genova. Villa Imperiale è pronta a rinascere grazie a un intervento di riqualificazione da 2 milioni finanziato con fondi del Pnrr. Il progetto per dare nuova vita al parco storico nel cuore di San Fruttuoso è allo studio di Aster ed è ancora in fase embrionale, con tempi di realizzazione incerti ma un obiettivo chiaro: risolvere gli annosi problemi di gestione e le criticità strutturali che affliggono l’area verde, culminati negli scorsi mesi nell’ennesima frana che ha sollevato allarmi e polemiche in Municipio Bassa Valbisagno.

Il progetto rientra in un più ampio pacchetto di interventi che permetterà di riqualificare altri due parchi storici genovesi: Villa Duchessa di Galliera a Voltri e l’orto botanico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli. Al momento esiste solo uno studio di fattibilità, già inviato al ministero, con la descrizione degli interventi in programma. Il progetto vero e proprio sarà redatto entro giugno, dopodiché inizieranno i lavori che “saranno dilazionati nel tempo”, spiegano dagli uffici di Aster. La scadenza da rispettare resta quella del 2026, come per tutte le opere finanziate dal Pnrr, salvo ripensamenti a livello europeo.

