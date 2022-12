Violenza sessuale aggravata su minore, straniero condannato a 12 anni in primo grado

Imperia. Un cittadino ecuadoriano di 52 anni è stato condannato a 12 anni in primo grado per violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di un giovane, all’epoca dei fatti minorenne. Il pubblico ministero Maria Paola Marrali, nella passata udienza, aveva chiesto una condanna a 7 anni di reclusione.

L’imputato, al momento a piede libero per il quale il suo avvocato, Cristian Urbini, aveva chiesto l’assoluzione, dovrà anche pagare un risarcimento civile quantificato in una provvisionale di 60 mila euro. Il legale ha annunciato anche che farà ricorso in appello.

» leggi tutto su www.riviera24.it