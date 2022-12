Albenga, con aggressioni e minacce perseguita l’ex convivente e il suo compagno: 42enne arrestato

Albenga. E’ stato arrestato nel pomeriggio di ieri un uomo di nazionalità tunisina 42 enne, irregolare sul territorio nazionale, dimorante nell’albenganese, che da circa due mesi, dopo aver trascorso un anno in carcere per problemi legati alla droga, aveva iniziato a importunare l’ex convivente e l’attuale compagno con telefonate, messaggi vocali e minacce di morte oltre a chiedere al convivente della donna la somma mensile di 500 euro in contanti per tollerare la relazione con la sua ex compagna.

Gli episodi di aggressione e di minaccia si erano ripetuti a tal punto che nei primi giorni di dicembre, le due vittime, in preda alla paura e all’ansia, accortesi che l’uomo, a causa del suo comportamento prepotente e aggressivo, non avrebbe mai accettato la fine della relazione sentimentale, hanno presentato querela presso i carabinieri della Stazione di Albenga.

