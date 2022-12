Beni confiscati, Centi (Lista Sansa): “Aumentano di 100mila euro i fondi sul bando per i Comuni”

Genova. “È stata accolta all’unanimità la mia richiesta di togliere dalla manovra di bilancio una norma frettolosa sull’utilizzo dei beni confiscati, in modo da lavorare in modo rapido per unire i due testi della Commissione e della Giunta e arrivare rapidamente ad un testo che possa dare risposte concrete alla gestione del gran numero di beni confiscati esistenti in Liguria. Grazie a questo lavoro condiviso la Giunta si è impegnata ad aumentare i fondi destinati ai Comuni per il recupero dei beni confiscati, passando dai 500 mila euro di quest’anno ai 600 mila previsti per il 2023”.

Così il presidente della commissione regionale Antimafia, Roberto Centi, al termine della votazione in Consiglio regionale durante la discussione sul Bilancio previsionale.

