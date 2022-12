Camogli: “Pianeta Oceano. Il mare inizia da qui”, successo dell’iniziativa

La giornata uggiosa non ha fermato le persone interessate ad assistere all’incontro dal titolo “Pianeta Oceano. Il mare inizia da qui” tenuto da Mariasole Bianco al Cenobio dei Dogi di Camogli. La scelta di partecipare è stata premiata dal racconto interessante, coinvolgente ed espresso in modo da essere fruibile da tutti della divulgatrice scientifica invitata dal Comune di Camogli, in particolare dall’assessore Agostino Revello che ha raccolto l’input dell’architetto Maurizio Canessa, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune.

“Vivere la natura significa anche comprenderne la bellezza e quanto sia importante preservarla”: per oltre un’ora i presenti sono stati catapultati nel mondo marino con le sue creature e i suoi mondi fantastici attraverso alcuni video realizzati da Mariasole Bianco in giro per il mondo. Oltre a ciò si sono conosciute alcune peculiarità di specie che vivono da noi; le problematiche dovute a vari fattori tra i quali il cambiamento climatico, la plastica, la grande pesca selvaggia; il percorso e le soluzioni possibili per cambiare rotta perché “La nostra esistenza dipende dal mare, ma il futuro del mare dipende da noi”. Tra le numerose interessanti informazioni quella che paradossalmente conosciamo solo il 20% dei fondali oceanici.

