Chiavari: il Consiglio approva il bilancio e si ferma al Rupinaro

Questa sera si è tenuta l’ultima seduta di consiglio comunale a Chiavari del 2022: tanti i punti all’ordine del giorno, tra questi l’atto più importante sotto l’aspetto finanziario, ovvero l’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023 -2025, suddiviso in piano triennale dei lavori pubblici, piano triennale del patrimonio immobiliare e piano triennale dei dipendenti dell’ente. Il bilancio prevede 70 milioni di stanziamenti per il primo anno e pareggio di bilancio nel rispetto degli equilibri di legge: degli investimenti 18 milioni sono previsti per l’amplimaento delle scuole Mazzini, interventi sul torrente Rupinaro, ristrutturazione della piscina del Lido, messa in sicurezza degli edifici comunali; 14 milioni per i primi lavori ai pennelli e altri 15 milioni da Regione Liguria per completare il progetto fino a Villa Piaggio; il Comune stanzia circa 6 milioni di euro per le politiche sociali finanziati interamente da risorse comunali suddivisi in istruzione, minori e famiglie, anziani, attività di assistenza alla persona, aiuti ed inclusione sociale.

Il consiglio comunale ha preso atto della consegna del primo lotto del progetto definitivo degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro: si tratta di un’opera di adeguamento, risanamento, consolidamento e ristrutturazione degli argini e del ponte di via Castagnola. La pratica ha incluso l’autorizzazione degli atti conseguenti (tra cui la modifica del Puc) e la convocazione della Conferenza dei Servizi. E’ stato approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici: il piano prevede soluzioni di collegamento per accedere alle piazze e ai portici del centro storico, l’eliminazione delle barriere esistenti presso gli impianti sportivi.

