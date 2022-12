Doppio traguardo per l’Asd Byakko Tai Sanremo: 40 anni di attività e ottimi risultati al campionato regionale Fijlkam

Sanremo. Sabato 17 dicembre, l’Asd Byakko Tai Sanremo ha festeggiato due grandi successi. Durante la giornata ha partecipato ai campionati regionali liguri Fijlkam di Judo, ultimo atto dell’attività agonistica per le categorie Esordienti, Cadetti, Junior e Senior del 2022. In serata, poi, si sono svolti i festeggiamenti del 40° anno di attività dell’associazione, nata appunto nel Dicembre 1982.

I campionati regionali liguri Fijlkam, gara che assegna i titoli di campione regionale di Judo per l’anno 2022, si sono svolti presso il palazzetto di Arenzano, dove si sono riuniti numerosi agonisti provenienti da tutte le società affiliate alla Fijlkam della regione. Dopo vari incontri, Alessio Ranciaffi raggiunge la medaglia d’argento nella categoria Esordienti B -66Kg, così come Mirko Carbotta (Esordienti B -38Kg). Gara sfortunata per Walter Bono (Esordienti A -55Kg) e Federico Centola (Cadetti -73Kg) che si classificano al quinto e al settimo posto rispettivamente.

