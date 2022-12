“Feste sicure per Micio e Fido”, i consigli degli esperti per una corretta alimentazione durante le le feste

Roma. Arrivano anche quest’anno i consigli “Feste sicure per Micio e Fido”, dritte e divieti per l’alimentazione dei i nostri animali domestici da osservare nei prossimi giorni di festa e proposti dagli esperti dell’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa).

Tra le cose da non fare assolutamente, occorre evitare di porre nelle ciotole gli avanzi del cibo, in particolare le ossa sottili che possono essere ingoiate e creare diversi problemi in caso si conficchino in gola o nello stomaco; tenere lontani gli animali da cibi fritti o che contengano sughi e salse; abolire cibo contenente cipolla che è letale per gli “amici a quattro zampe”; non aumentare troppo la dose delle calorie quotidiane rispetto agli standard, specialmente se si tratta di animali che conducono una vita sedentaria; infine, evitare la cioccolata o dolci contenenti cioccolato in quanto per loro velenosi.

