Giù le tasse sulle pensioni ai frontalieri, Noi Moderati rivendica il risultato

Ventimiglia. Passato in commissione bilancio alla Camera l’emendamento che stabilisce che dal 1 gennaio i lavoratori transfrontalieri del ponente ligure che hanno maturato la pensione nel Principato di Monaco avranno il trattamento pensionistico con un’imposizione sostitutiva delle imposte sul redditi con un’aliquota del 5 per cento anziché del 23 per cento.

Un provvedimento in cui abbiamo creduto fin dal principio perché allevia la pressione soprattutto di operai, donne delle pulizie, lavoratori con pensioni al minimo ed equipara il trattamento per i nostri 8mila pensionati transfrontalieri liguri a quello previsto da questa finanziaria per chi ha maturato le pensioni in Svizzera», dichiarano la deputata Ilaria Cavo, che ha firmato e seguito l’iter parlamentare dell’emendamento e l’assessore Marco Scajola che lo ha stimolato. Una soluzione di equità per nulla scontata senza il caparbio intervento degli esponenti di Noi Moderati. E i retroscena del lavoro fatto lo confermano.

