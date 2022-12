Il “Tourfor5g” fa tappa a Genova, al centro l’impatto della tecnologia e le potenzialità delle infrastrutture digitali

Genova. Si è svolta oggi, a Genova, la quarta tappa del TourFor5G, il racconto itinerante sul 5G, promosso da Fondazione Ottimisti & Razionali insieme a INWIT e patrocinato dal Comune di Genova. L’evento ha visto protagonista la riflessione sull’impatto della tecnologia e le potenzialità delle infrastrutture digitali in una città così particolare da un punto di vista morfologico come Genova. Il focus del Tourfor5G sono infatti i territori, la rilevanza delle infrastrutture digitali e le potenzialità del 5G ai fini della transizione di-gitale nel Paese, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

All’evento di Genova hanno partecipato: Matteo Campora, Assessore transizione ecologica e smart city – Comune di Genova; Oscar Cicchetti, Presidente INWIT; Paola Girdinio, Professore Universitario – Presidente Centro di Competenza Start 4.0; Raffaella Paita, Capogruppo di Azione/Italia Viva – Senato della Repubbli-ca; Andrea Razeto, Presidente – Comitato piccola industria Confindustria Genova. Ha moderato Claudio Velardi, Presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali.

