Imperia, l’affaire Checcucci anima il consiglio provinciale, il presidente Scajola :«Ha sempre lavorato bene quando ha gestito il settore»

Imperia. L’affaire Checcucci apre l’ultimo consiglio provinciale del 2022. La sua interdizione per un anno dagli uffici pubblici ha animato il panorama della politica del ponente ligure. La Checcucci , commissario ad acta di Rivieracqua, ora sospeso, è coinvolta in un’inchiesta nella Capitale che ruota intorno a presunti episodi di corruzione avvenuti nel tribunale amministrativo regionale del Lazio, ed è accusata di aver conferito incarichi “in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione” all’avvocato Tedeschini che in passato aveva rappresentato il commissario e Rivieracqua anche nelle varie vertenze contro il Comune di Bordighera

«Gaia Checcucci ha sempre lavorato bene quando ha gestito il settore, un lavoro che ha portato buoni risultati» ha affermato il presidente della provincia Claudio Scajola durante il consiglio provinciale. «Il presidente Toti – prosegue il presidente della Provincia- mi ha detto che aspetterà le carte per prendere le conseguenti decisioni. Ho comunicato a Toti che l’Ato idrico debba essere in piena funzione ed è di immediata urgenza pur non essendo già deliberate le gare dei 3 lotti finalizzate alla costruzione dell’acquedotto tra Imperia e Andora. C’è la necessità di non perdere ulteriore tempo per le altri parti a partire da Ventimiglia» .

« Sull’inchiesta non parlo- specificato Scajola- c’è un inchiesta in corso si valuterà, posso solo dire che abbiamo offerto la massima collaborazione dell’amministrazione provinciale per tutto ciò che fosse necessario per fare chiarezza sulla vicenda dei tempi più brevi. Posso dire invece che con il Presidente della Regione concordiamo sull’esigenza che in tempi brevi si risolva questo problema o con un nuovo commissario o riportando le competenze alla Provincia una valutazione che dobbiamo insieme fare. L’urgenza dell’approvvigionamento idrico lo conosciamo tutti non possiamo perdere un attimo, abbiamo bisogno di non fermare la macchina ma anzi di accelerarla per prepararci ad un’estate che non sia più quella degli anni passati».

«Non desidero entrare nel merito dell’inchiesta – ha concluso Scajola-posso dire per quanto è a mia conoscenza il lavoro di Checcuci quando ha gestito il settore un lavoro che ha portato buoni risultati nell’affrontare un problemi che era da tempo sospeso».

Il consigliere provinciale Domenico Abbo si sofferma sull’aspetto economico: «Il commissario Ato costa oltre 100 mila euro alla provincia, oltre alle consulenze che sono state assegnate dalla stessa Checcucci anche agli avvocati coinvolti nella vicenda. E ora che questa carica cessi. La Checcucci non doveva occupasi di fondi Pnrr che sono stati assegnati anche per l’acquedotto Roya sarebbe il momento che la Provincia di scrolli questo costo durato per ben 3 anni. Dovrebbe prendere lei Presidente- conclude Abbo- abbinare le due cariche»

