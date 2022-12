La New Racing for Genova ha chiuso il 2022 a “Il Ciocchetto”

Genova. La scuderia New Racing for Genova ha chiuso ufficialmente la stagione con la partecipazione al 31° Rally Il Ciocchetto – Memorial Maurizio Perissinot, disputato lo scorso fine settimana. Nell’arco del 2022, il sodalizio diretto da Raffaele Caliro ha preso parte a ben 50 manifestazioni agonistiche, tra rally, slalom e gare in circuito.

L’impegno garfagnino ha aggiunto una vittoria di classe al palmares 2022 della New Racing for Genova. L’hanno conquistata, seppur platonicamente, il chiavarese Massimo Garbarino e Francesco Perugia che, con la Renault Clio, si sono imposti nella Rally5 dopo una gara di tutta sostanza.

» leggi tutto su www.genova24.it