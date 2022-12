Lerici, scadenza Tari almeno venti giorni dopo emissione e possibilità quarta rata

In arrivo a Lerici alcune modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti. Delle novità riguardano il capitolo delle agevolazioni dovute a condizioni socio economiche; in particolare, viene innalzato da 6mila a 7mila euro il tetto dell’ammontare annuo cumulativo di pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento e rendite Inail del nucleo familiare entro il quale si può ricevere l’esenzione dalla Tari; e, tema correlato, sempre ai fini dell’esenzione viene inoltre innalzato da 8.265 euro a 9mila euro l’Isee massimo del nucleo familiare se in locazione.

Un ulteriore cambiamento riguarda il pagamento del tributo, in particolare la scadenza della bolletta Tari dovrà essere di almeno venti giorni successivo rispetto alla data di emissione della bolletta stessa (nell’attuale regolamento non sono specificati termini in tal senso).

Tra le novità anche una sulla rateizzazione del tributo: sarà possibile ottenere una ulteriore rateizzazione, rispetto alle tre finora previste, nel caso il nucleo familiare sia titolare di bonus sociale per gas, acqua ed energia, sia in condizioni di disagio economico, o nel caso la bolletta in questione sia maggiore del 30 per cento o più rispetto alla media delle bollette dei due anni precedenti; le rate non possono però essere inferiori ai cento euro.

Alcune modifiche riguardano poi le richieste scritte di informazioni e chiarimenti da parte dell’utenza: il Comune dovrà rispondere per iscritto entro trenta giorni, sessanta tuttavia nel caso si tratti di richieste di rettifica degli importi.

Le modifiche, in approvazione nel prossimo consiglio comunale, saranno vigenti da inizio 2023.

