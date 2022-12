Lettere/ “A ‘Santa’, presentazione progetto Rainusso; domande vietate”

Da Adriano Cavesi

Nella giornata di ieri, si è tenuto il fatidico incontro di presentazione del nuovo progetto di Viale Rainusso. Nonostante l’orario “problematico”, si è verificata una discreta affluenza, all’incirca ottanta persone. L’addetto stampa del Sindaco, Beppe Risso, ha svolto la mansione di moderatore, successivamente sono intervenuti il Sindaco Paolo Donadoni, l’Arch. Sancineto e l’Arch. Manca, i quali hanno illustrato il progetto.

Tuttavia, dopo la descrizione delle opere che verrano eseguite tra qualche mese, non c’è stato spazio per le domande dal pubblico, non a caso c’è stato uno sgomento generale.

Presenti in sala, oltre al Sindaco, l’intera maggioranza, nonchè i componenti della Giunta. Si è registrata altresì la presenza di alcuni membri della minoranza, tra i quali i consiglieri Caversazio, Brunetti e Pastine. Merita di essere segnalata la presenza dell’Arch. Cariola, attuale Presidente dei Pii Istituti, dell’ex Presidente Roberto Gnocchi, dell’ex Consigliera Pinamonti e di alcuni componenti del Gruppo “Creuza de Ma -Alternativa per Santa”, tra i quali Francesco Palli.

Nonostante fosse un semplice incontro pubblico, per molti è sembrato un assaggio della prossima tornata elettorale.

