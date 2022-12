Mario Lugaro eletto segretario generale di Flc Cgil Liguria

Liguria. E’ Mario Lugaro il nuovo Segretario Generale Flc Cgil Liguria. E’ stato eletto nel tardo pomeriggio di ieri nell’ambito del V Congresso della Federazione Lavoratori della conoscenza, svoltosi presso la sede del Cap di Genova. Lugaro prende il posto di Claudio Croci, al quale va il ringraziamento di tutta l’Organizzazione per gli anni dedicati alla Cgil e per il lavoro svolto in qualità di Segretario Generale della categoria della conoscenza.

Mario Lugaro, 60 anni e coniugato con Maria Donata, è padre di Fabio e Silvio. Nel 1985, Lugaro inizia a lavorare in qualità di amministrativo in diverse scuole della provincia di Savona. Attualmente è titolare presso il Liceo “Chiabrera-Martini” di Savona con la qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Dal 1998 svolge attività sindacale nella Cgil, prima come volontario in sindacato a supporto dei colleghi su questioni relative a graduatorie, mobilità e concorsi, per poi entrare nel 2001 nella Segreteria Provinciale della Cgil Scuola di Savona. Dopo un periodo di distacco sindacale, dal 2004 al 2008, rientra a scuola per tornare a tempo pieno in sindacato nel 2016. In questi anni assume due incarichi, quello di Segretario Generale Flc Cgil Savona nel 2014 e dal 2021 Segretario Generale Flc Imperia.

