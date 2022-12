Natale, vigili del fuoco e agenti di polizia hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Gaslini

Genova. Tutto è nato dall’idea della mamma di un bambino che, purtroppo, è morto lo scorso anno, non sopravvissuto alla malattia per cui era stato ricoverato al Gaslini. Valentina, la madre, ha però voluto trasformare il dolore in qualcosa di positivo per i piccoli pazienti che ancora lottano. E quindi è stato pensato l’evento “Christmas present”.

Un invito a portare un dono per i bimbi ricoverati all’ospedale Gaslini di Genova ma soprattutto, un momento di serenità, per i bambini e i genitori che, praticamente, vivono dentro una stanza in attesa di cure.

