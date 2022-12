Parchi liguri e turismo “green”, piano regionale con nuove attività esperienziali e promozione del territorio

Liguria. Per promuovere sempre più il versante green della Liguria e valorizzare la ricchezza paesaggistica, Regione Liguria ripropone le attività protagoniste negli scorsi anni e le affianca con nuove iniziative interattive.

“Ringrazio per l’ottimo lavoro gli Uffici e i presidenti dei Parchi Naturali Regionali, che insieme alle nuove proposte esperienziali hanno illustrato i numerosi lavori effettuati sulla sentieristica negli ultimi due anni. Tradizione e innovazione si intrecciano nella proposta di eventi del 2023 per il sistema dei Parchi Naturali Regionali garantendo quella ricchezza di contenuti capace di supportare la destagionalizzazione dei flussi turistici e di dare ulteriore attrattività a vette e crinali – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – Dalle testimonianze di fede e dal passato contadino narrato ad esempio sul materiale promozionale dell’Antola, si passa alle experience virtuali delle Alpi Liguri che i visitatori potranno vivere grazie alla prossima inaugurazione della Stanza del volo di Mendatica, lanciata in anteprima in occasione di OliOliva ad Imperia”.

