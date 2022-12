All’età di 99 anni si è spento Walter Bello detto il Leone, nato a Marola ma sempre vissuto a Porto Venere. Una vita di lavoro in mare, la sua, iniziata da ragazzo facendo per ben due volte il giro del mondo su navi da trasporto merci in qualità di marinaio. Negli anni ’50 si sposò con Maria Traverso e comprò una motobarca per effettuare il servizio Porto Venere – Palmaria e iniziò a far visitare la grotta azzurra ai pochi turisti dell’epoca.

A metà degli anni ’60 con il cognato Vittorio costruì la motonave Versilia, di circa 16 metri, capace di portare 70 passeggeri. Un grande passo in avanti per quel periodo che le imbarcazioni non andavano oltre i 10 metri e trasportavano al massimo 15 persone.

Al comando di quella motonave viene inaugurata la linea marittima da Marina di Massa e Marina di Carrara per le Cinque Terre, di certo non ancora famose come adesso.

Nel 1975 assieme ad altri 4 soci costruì la motonave Versilia express, della lunghezza di 25 metri, che poteva trasportare 250 passeggeri a una velocità di circa 20 nodi.

Nel 1982 l’integrazione con altre piccole società esistenti a Lerici e a Monterosso e diede vita così a quella che è ancora oggi la società più rinomata a La Spezia: il consorzio Navigazione Golfo dei Poeti.

Negli anni ’90 Bello andò in pensione lasciando la quota al figlio Mario.

Confartigianato della Spezia si unisce al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Porto Venere, pur con la convinzione che Walter, da autentico lupo di mare, continuerà da lassù a controllare le imbarcazioni della Navigazione in servizio.

L’articolo Porto Venere piange la scomparsa di Walter Bello, autentico lupo di mare di 99 anni proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com