Presepe: tradizione e rispetto

Da Gian Luca Buccilli

Non sono pochi i dirigenti scolastici che hanno deciso di non allestire il Presepe in classe.

La motivazione che sarebbe alla base di questa scelta? “Il rispetto per le altre religioni”.

Nulla di più falso e ipocrita.

È semplicemente una manifestazione reiterata di quell’ anticlericalismo militante che dal ‘700 in avanti si è via via sviluppato, passando dall’esaltazione della ragione nell’epoca dell’illuminismo agli estremismi anticattolici della carboneria risorgimentale e (in tempi più recenti) della massoneria.

