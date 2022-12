Recco: sì al progetto esecutivo per il restyling del campo da rugby

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La Regione Liguria – Settore Sport e Tempo Libero ha comunicato al Comune di Recco di aver disposto la concessione di un contributo di 210mila euro per i lavori di messa a norma del campo da rugby comunale “Carlo Androne”. Lo rende noto il sindaco Carlo Gandolfo sottolineando: “E’ un contributo economico significativo. Voglio ringraziare per questo impegno, e per l’apprezzamento che ha mostrato per le nostre progettualità, l’assessore regionale Simona Ferro, con la quale prosegue il lavoro in sinergia a sostegno del nostro territorio. Lo sport rappresenta un grande strumento di aggregazione e inclusione sociale per i giovani. Alla fine degli interventi avremo un impianto sportivo davvero funzionale e all’avanguardia”. La somma stimata per il restyling è di 550mila euro.

