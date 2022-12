Regione, via libera all’estensione dell’assistente di sala a tutti i pronto soccorso liguri

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 782, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, con cui si impegna la giunta a valutare l’istituzione della figura dell’assistente di sala nei reparti di pronto soccorso liguri.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno al bilancio di cui è primo firmatario, afferma: “Di fronte al caos in cui versano i pronto soccorso, con ore d’attesa e utenti disorientati, la presenza di un assistente di sala, per dare informazioni e risposte ai pazienti e ai loro accompagnatori, significa garantire un supporto in più agli utenti, e sgravare il personale sanitario del lavoro di informazione”.

