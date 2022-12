Riva Trigoso: “Traffico pesante fuori dal centro, tavolo di lavoro”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“Mettere in campo ogni azione idonea finalizzata alla progettazione e alla realizzazione della nuova viabilità per i mezzi pesanti diretti in Fincantieri o Arinox a Riva Trigoso, dando seguito a quanto già preannunciato dal presidente Giovanni Toti il 26 novembre in occasione del varo del pattugliatore Marcantonio Colonna; attivare inoltre quanto prima, a tal fine, il tavolo di confronto da me proposto in Consiglio Regionale lo scorso 8 novembre, anche con l’obiettivo di definire un Accordo di Programma relativo agli interventi, agli investimenti e alla nuova configurazione delle aree Fincantieri a Riva Trigoso”. E’ quanto chiede il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, con un ordine del giorno che verrà votato questo pomeriggio nell’ambito della sessione di bilancio di Regione Liguria.

