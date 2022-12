Roccavignale, il Presepe Vivente spegne 40 candeline: con un Gesù Bambino in più

Roccavignale. Al via giovedì 22 dicembre la 40esima edizione del “Presepe vivente”, con un Gesù Bambino in più: la lista dei partecipanti registra una new entry dell’ultimo minuto: Adele Bertone sarà l’ottavo Gesù Bambino. Già selezionata l’anno scorso, all’ultimo momento si era ammalata e non aveva potuto essere presente; recupererà quest’anno ed interpreterà il “Bambinello” nella serata conclusiva del 24 dicembre.

Il fine settimana è stato un momento di grande lavoro per i volontari della Pro Loco, che hanno trascorso sabato e domenica sgomberando la neve dal borgo, allestendo le taverne, preparando costumi e addobbi. I preparativi continueranno anche in questi giorni, per fare in modo che sia tutto pronto per dare il via al Presepe che, come da tradizione, si terrà nell’antico borgo della frazione Strada, nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre.

