Genova. “Centomila euro dalla Regione per avviare la sperimentazione del Nipt test gratuito per le donne in gravidanza a rischio. Ora Alisa definirà quali sono i fattori di rischio maggiore per far partire la sperimentazione”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, primo firmatario dell’emendamento al Bilancio che è stato approvato e che chiede il Nipt test gratuito per le donne in gravidanza a rischio.

