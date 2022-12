Sanità, Liguria all’ottavo posto per erogazione dei Lea: promossa in tutte le aree

Genova. La Liguria è all’ottavo posto in Italia per l’erogazione dei Lea, livelli essenziali di assistenza che il sistema sanitario è tenuto a offrire a tutti i cittadini. È quanto emerge dalla classifica stilata dalla fondazione Gimbe in base al monitoraggio annuale pubblicato dal ministero della Salute.

Nel dettaglio, per il periodo 2010-2019 la Liguria ha totalizzato un adempimento cumulativo dell’82,8%, ottenendo 1.862 punti e piazzandosi a metà strada anche tra le regioni del Nord (risultati migliori in Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia; peggiori in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige). Agli ultimi sei posti, oltre alla Sardegna, la Provincia autonoma di Bolzano (57,6%), Campania (58,2%), Calabria (59,9%), Valle d’Aosta (63,8%) e Puglia (67,5%).

