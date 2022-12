“Spese di rappresentanza per cene, hotel e regali”: polemica sul provvedimento della giunta Toti

Genova. La giunta regionale potrà assumere “spese di rappresentanza” anche per pagare hotel, pranzi, cene, rinfreschi e regali di vario tipo. È quanto prevede un emendamento al collegato di bilancio presentato dalla giunta Toti con una serie di interpretazioni della legge regionale del 1986 che disciplina la materia.

Secondo la norma già in vigore da 36 anni, la giunta può già “assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti negli inviti ed ospitalità d’uso nei rapporti con amministratori pubblici, autorità civili e religiose, personalità, esponenti delle categorie economiche e delle forze sociali, dell’informazione, della cultura, alti dirigenti in occasione di cerimonie, riunioni ed incontri cui partecipano i soggetti di cui sopra”, Inoltre, il presidente della giunta regionale può “disporre doni di rappresentanza in occasione di visite di controllo o di ricorrenze e festività riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico”.

