Sulla creatività

“L’uomo che non può creare vuole distruggere” afferma Eric Fromm forse non senza una certa volontà polemica. Temo che abiti una profonda fondatezza psicologica in queste parole. Ne abbiamo numerose riprove nelle frustrazioni di individui capaci di uccidere anche in maniera feroce persone a loro vicine, troppi eventi di questa natura invadono le nostre cronache, per non parlare di squallidi dittatori che in nome di qualche Dio o di qualche opportunistica verità ideologica consumano atroci nefandezze nei confronti di “esseri umani”. Già, troppo spesso nomi e volti che osserviamo su uno schermo perdono di “profondità esistenziale”, divengono statistiche, scordiamo che anche uno solo di questi esseri umano che perde la vita è un valore inestimabile cancellato dalla mano di un altro essere umano che ha abdicato alla sua natura più peculiare. Ma abbandoniamo queste tristi notazioni per tornare al tema sollecitatomi a seguito di un precedente scritto che esordiva da una citazione di Douglas Coupland: “Ci sono tre cose che non puoi simulare, e sono le erezioni, la competenza e la creatività” e della quale la terza “cosa insimulabile” non era stata esaminata. Premetto che purtroppo è difficile dare del tutto ragione a Coupland al riguardo, o meglio, è complicato riconoscere ciò che è creativo e, pertanto, diviene arduo affermare con certezza che definire “creativo” qualcosa o qualcuno richiede una certa attenzione così da poter deliberare intorno alla simulazione.

Ricorrendo alla medesima allegoria impiegata in quel testo, quella del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, possiamo affermare che la creatività ha urgenza di pienezza, è sovrabbondanza, è un bisogno doloroso e piacevole del dover donare e se nel bicchiere si versa banalità anche il traboccare sarà banale, sarà clonazione e non gestazione di ciò che ancora non era, almeno non intriso della natura profonda del gestante. Guardiamoci intorno, oggi troppa spazzatura letteraria, musicale, pittorica, insomma, artistica o, per tornare al tema, “creativa” invade il nulla che si presenta come qualcosa, oggi il più ovvio artigiano si auto definisce artista e si misura con chi si reputa tale senza aver mai scoperto l’oltre confine non avendo mai nemmeno intrapreso il viaggio verso il confine. Creare è sempre scandalo, infrazione, trasgressione, oggi trasgredire è farsi le canne o ubriacarsi o ruttare in un ristorante alla moda, troppo facile scandalizzare l’ovvio, sei in grado di scandalizzare te stesso? Come non pensare all’anarchismo metodologico di Feyerabend? Creatività non è solo arte, anzi, molto spesso è la capacità di pensare fuori dagli schemi e inventare una prospettiva altra nell’osservare il problema tanto da generare soluzioni assolutamente imprevedibili all’interno del metodo convenzionale, questo dall’invenzione della ruota fino alla fisica quantistica, e il medesimo ragionamento vale per la filosofia e per tutte le scienze umane. Per chiudere la parentesi: non c’è nulla di male nell’essere un abile artigiano, anzi, magari trovarne ancora, ma non facciamo confusione, se ogni atto è artistico nulla lo è più, certo, con qualche sofferenza per i più.

