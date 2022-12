Tomatis (FdI): “La sanità del ponente dimenticata da Toti. Per Genova grossi investimenti, ad Albenga solo le briciole”

Albenga. “La sanità del ponente dimenticata dalla Regione. Per Genova grossi investimenti, mentre ad Albenga solo le briciole”. E’ l’accusa del capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis che torna ad evidenziare “le lacune sui servizio sanitari dedicati al comprensorio ingauno”.

“La Regione – prosegue – punta tutto sul capoluogo ligure con importanti risorse finanziarie: si parla di 405 milioni di euro per un ospedale da 520 posti letto che interesserà la collina degli Erzelli. Ormai è certo che Albenga con i suoi 220 posti letto è stato smantellato con un’operazione che parte da molto lontano con la soppressione di tutti i reparti e la chiusura del pronto soccorso. Tutto questo per trasformare il Santa Maria di Misericordia in un casa della comunità gestita da infermieri”.

