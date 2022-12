Tragico incidente a Montalto, un morto

Montalto Carpasio. Un uomo sessantenne è morto ieri sera a seguito di un incidente automobilistico in località Piani. Erano intorno alle 10.30 quando, per cause da stabilire, ha perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava.

Quest’ultimo , dopo essersi ribaltato, è uscito fuori strada per poi finire giù da una scarpata per almeno 10 metri. L’occupante della macchina è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto , oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali hanno faticato ore per raggiungere il corpo senza vita dell’automobilista. Sul luogo della tragedia era presente anche una pattuglia dei carabinieri.

