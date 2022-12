Londra. I famigliari di Gianluca Vialli sono rientrati in Italia, lo riporta la Gazzetta dello Sport che ha un inviato nella City.

Il fatto che la madre, molto anziana, fosse volata a Londra, dove l’ex campione blucerchiato abita e si sta curando ricoverato in una clinica, aveva incrementato la preoccupazione dopo il ritiro dalla Nazionale proprio per la necessità di nuove cure per contrastare il tumore al pancreas.

