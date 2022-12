Volontariato, Riolfo (Lega): “Incrementare rimborso spese per attività di trasporto ammalati”

Genova. “In Liguria è forte la tradizione delle organizzazioni di volontariato che svolgono il trasporto di malati. Un ruolo di primo piano per la sanità ligure visto l’importante supporto che queste organizzazioni hanno dato al sistema sanitario durante l’emergenza Covid e il ruolo di presidio del territorio che svolgono.

Per salvaguardare la piena operatività delle organizzazioni di volontariato, su cui pesano alti costi di gestione aggravati oggi dalla crisi energetica, ho presentato un Ordine del giorno al Bilancio, approvato dall’aula all’unanimità, per chiedere l’incremento del rimborso chilometrico per le organizzazioni che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria dagli attuali 0,88 euro a 0,95 euro.

